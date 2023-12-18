Суд в Калининграде оставил с мамой мальчика, набросившегося на агрессивного отца
Суд Калининграда вынес решение, что девятилетний мальчик, набросившийся на отца после того, как тот у него на глазах ударил бывшую жену ногой в грудь, должен переехать от агрессивного родителя к матери. Об этом сообщил SHOT.
После избиения женщина обратилась в полицию, и в понедельник стал известен судебный вердикт. Ребёнка мужчина должен передать уже завтра, однако у пострадавшей есть сомнения, что он добровольно отдаст сына.
Мальчик бросается на ударившего его маму отца с кулаками. Видео © t.me / SHOT
Напомним, после развода супруг забрал старшего ребёнка с собой в Калининград, а Екатерина с трёхлетней дочерью осталась в Иркутске. Когда она приехала навестить сына и пришла к нему в лицей, бывший муж отреагировал агрессивно и ударил женщину ногой. Увидев это, мальчик в истерике бросился на папу с кулаками.
Кадр из видео t.me / SHOT