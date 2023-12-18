Бразильский "Флуминенсе" стал первым финалистом клубного чемпионата мира
Бразильский "Флуминенсе" стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Саудовской Аравии. В полуфинале был обыгран египетский "Аль-Ахли" со счётом 2:0.
Голами отметились Джон Арьяс (71-я минута, пенальти) и Джон Кеннеди (90).
"Флуминенсе" впервые принимает участие в турнире после победы в Кубке Либертадорес в 2023 году. В финале их соперником станет либо английский "Манчестер Сити", либо японский "Урава Ред Даймондс". Их матч состоится 19 декабря, а финал пройдёт 22 декабря.
Напомним, действующим победителем клубного ЧМ является мадридский "Реал". Всего же на счету испанцев пять побед в турнире (2014, 2016, 2017, 2018 и 2023 годы). С 2025 года турнир будет проводиться в новом формате, в нём будут участвовать 32 клуба.
X / Fluminense F.C.