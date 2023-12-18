Бразильский "Флуминенсе" стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Саудовской Аравии. В полуфинале был обыгран египетский "Аль-Ахли" со счётом 2:0.

Голами отметились Джон Арьяс (71-я минута, пенальти) и Джон Кеннеди (90).

"Флуминенсе" впервые принимает участие в турнире после победы в Кубке Либертадорес в 2023 году. В финале их соперником станет либо английский "Манчестер Сити", либо японский "Урава Ред Даймондс". Их матч состоится 19 декабря, а финал пройдёт 22 декабря.