Миранчук забил в чемпионате Италии впервые за 11 месяцев

"Аталанта" одержала убедительную победу над "Салернитаной" в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Единственный гол гостей в первом тайме забил Лоренцо Пирола. Все забитые мячи хозяев пришлись на вторую половину — отличились Луис Муриэль (47-я минута) Марио Пашалич (52), Шарль Де Кетеларе (83) и Алексей Миранчук (89). Для россиянина этот гол стал первым за 11 месяцев, последний раз он забивал 21 января ещё в футболке "Торино".

"Аталанта" набрала 26 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. "Салернитана" идёт на последнем, 20-м месте с активом восемь баллов.