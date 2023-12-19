Антибиотики не помогут: Названа опасная особенность китайской "пневмонии наоборот"

Распространяемая в России микоплазменная инфекция, более известная как "пневмония наоборот", давно изучена медициной и поддаётся лечению. Однако привычные антибиотики бывают бессильны перед лицом болезни из-за одной её особенности, рассказал врач Денис Прокофьев.

По словам специалиста, возбудителя атипичной пневмонии — микоплазму — относят как к вирусам, так и к бактериям. Именно поэтому симптомы недуга в виде кашля, температуры, боли в горле чаще всего указывают на банальную ОРВИ.

"Есть проблемы при лечении микоплазмы с подбором антибиотиков. Потому что самый известный антибиотик, который используется на пневмонии, — эритромицин — это макролиды либо азитромицин, непосредственно на микоплазму не действует. Поэтому здесь основная задача состоит в использовании диагностических систем тестирования и своевременной терапии", — поделился Прокофьев с телеканалом "Царьград".

Однако врач счёл маловероятной крупную вспышку инфекции в России. При своевременной диагностике пневмония становится управляемой и поддаётся лечению, обнадёжил он.