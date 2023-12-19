Ситуация на Украине в 2024 году станет ещё более неприятной для Запада, в конфликте произойдёт значительный сдвиг. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдёт не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем", — приводит его слова Seznam Správy.

На ситуацию повлияют выборы в России и в США, а в случае успеха Дональда Трампа мирные переговоры пройдут вне зависимости от мнения Киева или ЕС, уверен чешский президент. Москва, добавил Павел, может найти компромисс, при котором она вернёт статус ключевого игрока, и Европе придётся с этим мириться.