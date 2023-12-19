Какую карту побед России составили западные СМИ Политолог Дмитрий Родионов — о том, что западные медиа оценили грозящее Киеву поражение и теперь пытаются понять, где остановится Российская армия. 29522 29522 Танк Т-90 "Прорыв" в зоне специальной военной операции на Украине. Обложка © ТАСС / Александр Река

На Западе новый тренд. Похоже, многие восприняли невозможность победить Россию на Украине после провала киевского "контрнаступления" как данность, и СМИ вовсю обсуждают: "А что будет, если мы проиграем?" Всё чаще обсуждаются вопросы, куда может прийти Армия России, где установится новая граница, неизбежны ли переговоры и на каких условиях. И, наконец, когда это произойдёт? Сколько ещё может продержаться Киев в условиях сокращения западной помощи, которую блокируют как американские республиканцы, так и некоторые европейские политики?

Разгром Украины сейчас или через несколько лет

Британский The Economist пишет, что конфликт может продлиться ещё пять лет, при этом поражение Киева неизбежно и будет "медленным и болезненным". Издание отмечает, что в настоящее время война "не имеет признаков окончания", так как ни Москва, ни Киев не готовы на уступки. На данный момент США, по мнению автора, вероятно, смогут удовлетворить запросы и Украины, и Израиля, однако, если одна (или обе) из войн затянется, возникнут проблемы.

Автор также опасается, что на этом фоне Китай может попытаться силой вернуть Тайвань, кроме того, в мире могут обостриться другие конфликты. Схожую точку зрения высказывает автор The Washington Post: военное поражение Украины станет стартом к началу "новой эпохи агрессий авторитарных государств, которые ослабленные демократии будут не в силах остановить".

При этом особых шансов Киеву он не даёт, о чём говорится в самом заголовке материала: "Украине грозит не патовая ситуация, ей грозит разгром". По его мнению, переговоры на российских условиях равноценны полной капитуляции Украины и Запада. Самый подробный прогноз со сроками и географией даёт немецкий Bild, который утверждает, что в планах Москвы вести СВО плоть до 2026 года, при этом ВС РФ планируют взять Харьков, Запорожье и Днепропетровск.

Работа расчёта противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

По мнению автора, небезызвестного военного обозревателя Юлиана Рёпке, Российская армия уже в 2024 году полностью займёт территории ЛНР и ДНР и дойдёт до реки Оскол в Харьковской области, после чего зона ведения боевых действий будет значительно расширена. Информация эта якобы получена Рёпке от источника в немецкой разведке.

А вот CNN и такого срока Украине не даёт. По словам некоего высокопоставленного военного чиновника США, при худшем сценарии поражение Киеву грозит уже летом будущего года. Где и на каких условиях это произойдёт — не уточняется, но, по мнению автора, победа России станет не просто ужасной новостью для Украины, она станет катастрофой для всей европейской безопасности и серьёзным ударом по США.

Украина откажется от территориальных претензий

Война на Украине не может продолжаться вечно — гласит заголовок в британской The Times. Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка, пишет автор, отмечая, что она должна содержать территориальные уступки со стороны Украины. При этом он подчёркивает, что для достижения компромисса Запад должен продолжать поддерживать Киев, не прекращая поставки вооружений.

Обозреватель чешской газеты Hospodářské noviny Мартин Эгл считает, что Запад вынудит Украину пересмотреть трактовку "победы" в конфликте с Россией. "Цель политического руководства (выход на границы 1991 года. — Прим. Лайфа) сейчас выглядит невыполнимой. В 2024 году, следовательно, начнётся дискуссия о том, что можно считать победой. При этом, несомненно, Киев окажется под давлением Запада, который потребует, чтобы в это новое понимание победы Украина включила переговоры с Россией", — говорится в публикации.

Почему после провала контрнаступления ВСУ теряют последнюю надежду. Фото © Getty Images / Anadolu

Эгл уверен, что Украина терпит неудачу как в военной сфере, так и на политической арене. Он отмечает, что, помимо нехватки солдат, у ВСУ недостаточно талантливых командиров и планировщиков для успешного ведения боевых действий, провал контрнаступления также показал, что украинские солдаты не могут успешно работать с западной техникой.

Россия может дойти до границы Польши или Словакии

NBC News цитирует слова сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, уверенного, что нынешнего потенциала России не хватит для выхода к польской границе, но он также считает, что для того, чтобы положить конец войне, Киеву придётся отдать часть своей земли.

А вот в самой Польше не так оптимистично настроены по поводу угрозы выхода ВС РФ к польской границе. Обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий пишет, что ВСУ потерпят поражение без помощи Запада, а Россия выйдет к границе Польши. Аналогичные опасения высказывает в местных СМИ экс-президент Александр Квасьневский, который также уверен, что без военной и финансовой помощи Запада "Украина падёт, а Путин придёт к границам Польши".

— Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится, — уверен Енджей Белецкий.

КПП Медыка – Шегини на границе Польши и Украины. Фото © ТАСС / Zuma

Чешская газета Lidovky утверждает, что настоящим поражением для Запада будет, если ВС РФ подойдут к границе Словакии. Такое мнение изданию высказал советник по национальной безопасности Томаш Пояр. Причём он убеждён, что любые другие негативные для Европы сценарии "настоящим поражением" не станут, даже если всё закончится разделом Украины. Всё что угодно, только не полный переход Украины под контроль России.

"Партия войны" пока не сдаётся

Впрочем, есть и те, кто верит в способность Украины продолжать боевые действия с помощью Запада. Немецкий Welt пишет, что Украина планирует новое контрнаступление в следующем году. По информации издания, Вашингтон якобы получил от Украины список пожеланий по вооружению, в том числе ударные вертолёты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы.

Автор подчёркивает, что ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра и продолжают его расширять, а оттуда до Крыма всего 60 километров, а значит, эта позиция может стать отправной точкой, так как, имея истребители, вертолёты и дроны, Украина могла бы поддержать наступление на участке, где к тому же мало укреплений ВС РФ.

Киев продолжает требовать у Запада партии истребителей F-16. Фото © Shutterstock

Что ж, об этом я писал буквально недавно: противостояние "партии войны на истощение" и "партии переговоров" на Западе только набирает обороты, и оно будет усиливаться по мере движения линии соприкосновения на Запад. И чем дальше и быстрее Российская армия сможет продвинуться, тем лучше будут переговорные позиции Москвы. Впрочем, лучший вариант, обеспечивающий безопасность России, — выход на границы бывшей УССР. Только это можно считать полноценной победой — поэтому на Западе больше всего опасаются этого варианта.

Авторы Дмитрий Родионов