Придёт гололёд: Москвичам рассказали, надолго ли задержится оттепель в столице

Аномальная оттепель в российской столице не будет носить долговременный характер. Уже к концу недели столбики термометров устремятся вниз, вернувшись в привычное положение. Такой прогноз озвучил синоптик Александр Шувалов.

По словам метеоролога, до субботы средняя дневная температура не превысит отметку два-три градуса. Одновременно в Москве будет падать давление. С приближением выходных ожидаются значения 720–725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже средних многолетних значений.

"В этих условиях при преобладании положительной температуры всё-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица — это неизбежный спутник такой тёплой погоды. Тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до минус одного-трёх градусов. Так что в этом аспекте нужно быть поосторожнее", — напомнил Шувалов в интервью телеканалу "360".

Климатолог добавил, что делать прогнозы на Новый год пока рано. Впереди ожидается волна холода, но неизвестно, продержатся ли заморозки до праздников.