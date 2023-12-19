Придёт гололёд: Москвичам рассказали, надолго ли задержится оттепель в столице
Синоптик Шувалов: К концу недели оттепель в Москве сменится похолоданием
Аномальная оттепель в российской столице не будет носить долговременный характер. Уже к концу недели столбики термометров устремятся вниз, вернувшись в привычное положение. Такой прогноз озвучил синоптик Александр Шувалов.
По словам метеоролога, до субботы средняя дневная температура не превысит отметку два-три градуса. Одновременно в Москве будет падать давление. С приближением выходных ожидаются значения 720–725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже средних многолетних значений.
"В этих условиях при преобладании положительной температуры всё-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица — это неизбежный спутник такой тёплой погоды. Тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до минус одного-трёх градусов. Так что в этом аспекте нужно быть поосторожнее", — напомнил Шувалов в интервью телеканалу "360".
Климатолог добавил, что делать прогнозы на Новый год пока рано. Впереди ожидается волна холода, но неизвестно, продержатся ли заморозки до праздников.
Ранее немецкие синоптики объяснили, почему покинувший Москву снежный циклон назывался "Ваней". По словам метеорологов, названия воздушным массам дают вовсе не учёные.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова