"Надёжная тётя": В США раскрыли, кто может стать неформальным посредником по Украине

Выстроить неформальные контакты с Российской Федерацией Вашингтон сможет при участии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщил профессор международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в материале для издания Hill.

"Ангела Меркель — основной кандидат на участие в переговорах с Путиным. Она имеет опыт общения с ним и свободу манёвра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством ФРГ. Иногда требуется вмешательство надёжной тёти, чтобы разрешить конфликт", — написал профессор.

По его словам, такое неформальное налаживание контактов поможет Западу найти точки соприкосновения для формальных переговоров по Украине. Кроме Меркель, посредниками могут выступать экс-политики и транснациональные корпорации, указывается в материале.