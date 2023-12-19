"Надёжная тётя": В США раскрыли, кто может стать неформальным посредником по Украине
The Hill: Вашингтон может наладить контакты с РФ через Ангелу Меркель
Выстроить неформальные контакты с Российской Федерацией Вашингтон сможет при участии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщил профессор международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон в материале для издания Hill.
"Ангела Меркель — основной кандидат на участие в переговорах с Путиным. Она имеет опыт общения с ним и свободу манёвра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством ФРГ. Иногда требуется вмешательство надёжной тёти, чтобы разрешить конфликт", — написал профессор.
По его словам, такое неформальное налаживание контактов поможет Западу найти точки соприкосновения для формальных переговоров по Украине. Кроме Меркель, посредниками могут выступать экс-политики и транснациональные корпорации, указывается в материале.
Ранее Лайф писал, что исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд назвал Китай хорошим посредником между Россией и Украиной. По его мнению, у страны есть прекрасная особенность: Пекин не стремится сделать другие государства похожими на себя, в отличие от Запада.
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