Бастрыкин взялся за 17-летнего москвича, который расстрелял сожителя-обидчика матери
Бастрыкин поручил передать дела о нападении москвича на сожителя матери в ГСУ СК
Глава СК России Александр Бастрыкин после истории о нападении 17-летнего москвича на сожителя матери в Митине поручил передать уголовные дела в Главное следственное управление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что по факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Кроме того, заведено дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).
"По поручению председателя СК России уголовные дела будут переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление", — говорится в сообщении.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло около жилого дома, расположенного на Пятницком шоссе. 17-летний парень решил заступиться за мать, которую оскорблял её сожитель — 38-летний гражданин Азербайджана. Подросток выкрал пистолет из сейфа родственника и выстрелил в голову обидчику как минимум шесть раз. В итоге у пострадавшего диагностировали открытую ЧМТ, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ранение свода черепа.
Freepik