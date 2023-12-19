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19 декабря, 06:07

Бастрыкин взялся за 17-летнего москвича, который расстрелял сожителя-обидчика матери

Бастрыкин поручил передать дела о нападении москвича на сожителя матери в ГСУ СК

Глава СК России Александр Бастрыкин после истории о нападении 17-летнего москвича на сожителя матери в Митине поручил передать уголовные дела в Главное следственное управление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30,  ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Кроме того, заведено дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

"По поручению председателя СК России уголовные дела будут переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление", — говорится в сообщении.

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Как уже рассказывал Лайф, всё произошло около жилого дома, расположенного на Пятницком шоссе. 17-летний парень решил заступиться за мать, которую оскорблял её сожитель — 38-летний гражданин Азербайджана. Подросток выкрал пистолет из сейфа родственника и выстрелил в голову обидчику как минимум шесть раз. В итоге у пострадавшего диагностировали открытую ЧМТ, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ранение свода черепа.

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Freepik

Николь Вербер
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