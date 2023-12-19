Бастрыкин взялся за 17-летнего москвича, который расстрелял сожителя-обидчика матери

Глава СК России Александр Бастрыкин после истории о нападении 17-летнего москвича на сожителя матери в Митине поручил передать уголовные дела в Главное следственное управление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Кроме того, заведено дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).

"По поручению председателя СК России уголовные дела будут переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление", — говорится в сообщении.