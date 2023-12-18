В Москве подросток шесть раз выстрелил в голову мужчине, оскорбившему его мать В Москве старшеклассник выстрелил в мужчину, который конфликтовал с его матерью 18 декабря, 08:15 3862 3862 Подросток выстрелил в мужчину в Москве. Обложка © Shutterstock

В Москве одиннадцатиклассник выстрелил из травматического пистолета в голову мужчине, который оскорблял его мать, сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет SHOT.

Трагедия произошла в ночь на 17 декабря около жилого дома на Пятницком шоссе в столичном районе Митино. 38-летний гражданин Азербайджана начал конфликтовать с женщиной. Её 17-летний сын взял пистолет из сейфа родственника и решил заступиться за мать. Он выстрелил в голову обидчику как минимум шесть раз.

Жильцы услышали выстрелы, вызвали полицию и медиков. У пострадавшего — открытая черепно-мозговая травма, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ранение свода черепа. В отношении стрелявшего заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", ему грозит до десяти лет колонии.

Подросток объяснил, что взял оружие из сейфа дяди, потому что видел, где тот держал ключ. На последнего также завели дело, его обвиняют в небезопасном хранении пистолета, ему грозит полгода ареста.

Авторы Татьяна Миссуми