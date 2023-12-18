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В Москве подросток шесть раз выстрелил в голову мужчине, оскорбившему его мать

В Москве старшеклассник выстрелил в мужчину, который конфликтовал с его матерью

18 декабря, 08:15
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<p>Подросток выстрелил в мужчину в Москве. Обложка © Shutterstock</p>

Подросток выстрелил в мужчину в Москве. Обложка © Shutterstock

В Москве одиннадцатиклассник выстрелил из травматического пистолета в голову мужчине, который оскорблял его мать, сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет SHOT.

Трагедия произошла в ночь на 17 декабря около жилого дома на Пятницком шоссе в столичном районе Митино. 38-летний гражданин Азербайджана начал конфликтовать с женщиной. Её 17-летний сын взял пистолет из сейфа родственника и решил заступиться за мать. Он выстрелил в голову обидчику как минимум шесть раз.

Жильцы услышали выстрелы, вызвали полицию и медиков. У пострадавшего — открытая черепно-мозговая травма, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ранение свода черепа. В отношении стрелявшего заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", ему грозит до десяти лет колонии.

Подросток объяснил, что взял оружие из сейфа дяди, потому что видел, где тот держал ключ. На последнего также завели дело, его обвиняют в небезопасном хранении пистолета, ему грозит полгода ареста.

Минздрав: Двое раненных при стрельбе в брянской гимназии дышат самостоятельно

Минздрав: Двое раненных при стрельбе в брянской гимназии дышат самостоятельно

Ранее, 7 декабря, ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья отца. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя ученица свела счёты с жизнью. По делу были задержаны отец девочки, гендиректор частной охранной организации, завхоз школы и охранница, которая в тот день была на посту. Причём всех, кроме завхоза, суд сначала отправил в СИЗО. 15 декабря отца школьницы отправили под домашний арест, как и охранницу и гендиректора охранной фирмы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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