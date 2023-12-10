Минздрав: Двое раненных при стрельбе в брянской гимназии дышат самостоятельно

Двое подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии № 5, которых эвакуировали на лечение в Москву, дышат самостоятельно. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

"Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, оценивается как стабильно тяжёлое, они дышат самостоятельно", — отметили в ведомстве в беседе с ТАСС.

Состояние других трёх школьников, которые также пострадали во время стрельбы, оценивается как средней тяжести — они находятся в больницах Брянска. В министерстве подчеркнули, что все дети получают необходимое лечение.