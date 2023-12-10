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10 декабря, 15:05

Минздрав: Двое раненных при стрельбе в брянской гимназии дышат самостоятельно

Двое подростков, раненных при стрельбе в брянской гимназии № 5, которых эвакуировали на лечение в Москву, дышат самостоятельно. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

"Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, оценивается как стабильно тяжёлое, они дышат самостоятельно", — отметили в ведомстве в беседе с ТАСС.

Состояние других трёх школьников, которые также пострадали во время стрельбы, оценивается как средней тяжести — они находятся в больницах Брянска. В министерстве подчеркнули, что все дети получают необходимое лечение.

Ранее СМИ сообщили, что двоих из пяти подростков, которые получили ранения во время стрельбы в брянской гимназии № 5, ввели в медикаментозную кому. Одному из мальчиков картечь попала в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. У второго пострадавшего ранения лёгкого, селезёнки, спины, поясницы и левого плеча.

Отец стрелявшей в брянской гимназии девочки заявил, что её дневник вёл взрослый человек

Отец стрелявшей в брянской гимназии девочки заявил, что её дневник вёл взрослый человек

Как сообщал Лайф, 7 декабря ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья, украденного у отца. В результате нападения погибла одна школьница, ещё пятеро детей пострадали. Сама 14-летняя ученица свела счёты с жизнью. Суд отправил в СИЗО гендиректора ЧОО "Агентство Экскалибур" Сергея Поддубного, охранницу учебного заведения и отца девочки. Завхоза школы поместили под домашний арест.

Обложка ©

ТАСС / Руслан Шамуков

Никита Осипов
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