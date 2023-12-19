Задержан житель Краснодара, который застрелил "неправильно" вырывшего траншею строителя

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве строителя, который, по его мнению, неправильно вырыл траншею. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, предполагаемым убийцей оказался 39-летний местный житель Константин Ф. После задержания в его доме проводился обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили ружьё. Предположительно, именно из него и был застрелен рабочий.