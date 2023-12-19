Задержан житель Краснодара, который застрелил "неправильно" вырывшего траншею строителя
В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве строителя
39-летний Константин Ф., подозреваемый в убийстве строителя в Краснодаре. Обложка © t.me / SHOT
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве строителя, который, по его мнению, неправильно вырыл траншею. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, предполагаемым убийцей оказался 39-летний местный житель Константин Ф. После задержания в его доме проводился обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили ружьё. Предположительно, именно из него и был застрелен рабочий.
Как уже рассказывал Лайф, убийца ворвался в вагончик сотрудников строительной компании "Сокол" на улице Боннской и начал конфликтовать с двумя рабочими: кричать и предъявлять претензии за траншею, которую рабочие якобы вырыли не так, как ему хотелось. В итоге мужчина выстрелил в строителей: одного убил, а другого ранил.