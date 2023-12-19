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19 декабря, 07:18

Задержан житель Краснодара, который застрелил "неправильно" вырывшего траншею строителя

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве строителя

<p>39-летний Константин Ф., подозреваемый в убийстве строителя в Краснодаре. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60603" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

39-летний Константин Ф., подозреваемый в убийстве строителя в Краснодаре. Обложка © t.me / SHOT

В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве строителя, который, по его мнению, неправильно вырыл траншею. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, предполагаемым убийцей оказался 39-летний местный житель Константин Ф. После задержания в его доме проводился обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили ружьё. Предположительно, именно из него и был застрелен рабочий.

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Как уже рассказывал Лайф, убийца ворвался в вагончик сотрудников строительной компании "Сокол" на улице Боннской и начал конфликтовать с двумя рабочими: кричать и предъявлять претензии за траншею, которую рабочие якобы вырыли не так, как ему хотелось. В итоге мужчина выстрелил в строителей: одного убил, а другого ранил.

Николь Вербер
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