Бесприданницы и путешественники: В РПЦ рассказали, кому покровительствует Николай Чудотворец

Святитель Николай Чудотворец жил в IV веке и боролся за веру с ересью арианства, а в нашей стране, богатой на храмы святому, к нему часто обращаются в молитве. О Николае Чудотворце в его день Лайфу подробно рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

Многие верующие люди знают, что из молитв очень многое сбывается. Именно поэтому к нему обращаются с особой ревностью и его особенно почитают два раза в году: в декабре и в мае, в день святителя Николая. В этот день ни в коем случае нельзя ссориться, нельзя иметь какого-то зла на душе Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

По словам собеседника, в этот день можно работать, но только после похода в храм, молитвы Богу и участия в таинствах — важной части христианской жизни. Кроме того, сегодня нужно постараться сделать что-то доброе.

Иерей отметил: хоть Николай Чудотворец часто и ассоциируется с подарками и Рождеством, однако это "последующая традиция". А вообще считается, что ему молятся невесты-бесприданницы, которые нуждаются в защите, и путешественники. Это, по словам священника, связано с житием Николая, когда он помогал бедным и защищал тех, кто был в бедствии.

"Поэтому к святителю Николаю обращаются в самых разных случаях. И не грех к нему обращаться по разным житейским поводам, но самое главное — с глубокой верой и любовью к Богу", — заключил Постернак.