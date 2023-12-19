День военной контрразведки, День святителя Николая Чудотворца: Праздники и приметы 19 декабря Сегодня, 19 декабря 2023 года, в России отмечаются два профессиональных праздника, и один из них касается работников одного из самых засекреченных в стране ведомств. Также на этот день приходится церковный праздник, посвящённый очень почитаемому в православии святому. 18 декабря, 21:01 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

День военной контрразведки

19 декабря в России отмечается профессиональный праздник уникальных специалистов, которые зачастую становятся героями кинофильмов, — День военной контрразведки. Несколько фактов о нём: это официальный российский ведомственный праздник;

ежегодно отмечается 19 декабря, по календарю не смещается;

приурочен ко дню образования такого органа на этапе становления СССР;

празднуется в профессиональном кругу.

19 декабря 1918 года было принято решение о создании органа военной контрразведки — Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК). В этот день российские военные контрразведчики России теперь и отмечают свой профессиональный праздник.

На деле же такие специалисты появились куда раньше. Эта работа в России проводилась с того момента, как была сформирована регулярная армия, то есть с начала XVIII века. Среди задач военных контрразведчиков было раскрытие перебежчиков и предателей, дезинформация неприятеля. Если же говорить о военной разведке как отдельной структуре, то она сформировалась в России лишь перед Отечественной войной 1812 года. Тогда была создана Высшая воинская полиция, однако просуществовала она всего три года. Полноценный прообраз современной военной контрразведки возник в России в январе 1903 года. При Главном штабе было создано Разведочное отделение — засекреченное ведомство, о работе которого информации мало.

В годы Великой Отечественной войны на этом поприще работали сначала органы военной контрразведки НКВД СССР, а затем Главного управления контрразведки Народного комиссариата обороны "Смерш" (сокращённо от "смерть шпионам"). За годы ВОВ контрразведчиками было обезврежено более 30 тысяч шпионов, около трёх с половиной тысяч диверсантов и свыше шести тысяч террористов.

Сейчас в России действует Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности. В наше время задачи такого органа стали гораздо шире и разностороннее, но, как и прежде, на первом месте стоит выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств. Контрразведчики работают в том числе в армейских и флотских частях и подразделениях. Сегодня многие сотрудники департамента отмечают профессиональный праздник на посту.

День снабженца

19 декабря в России отмечается День снабженца. Фото © Shutterstock

19 декабря в России отмечается ещё один профессиональный праздник — День снабженца. Вот что известно о нём: официально не утверждён;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 19 декабря;

его инициатором стала в 2001 году компания – производитель полимерного сырья.

День снабженца в России хоть праздник и неофициальный, за 20 лет с момента появления он уже плотно вошёл в календарь профессиональных дат. Интересно, что символ Дня снабженца — золотая рыбка. По мнению инициаторов праздника, именно она передаёт всю суть работы таких специалистов: обеспечивать производственный процесс, деятельность учреждений всем необходимым как можно быстрее.

Каждодневная задача как службы материально-технического снабжения, так и отдельных снабженцев — вовремя доставать нужные материалы, сырьё, оборудование. Особенно важно это для крупных предприятий и производств, где развёрнут масштабный цикл выпуска продукции, который нельзя нарушать. Снабженец несёт ответственность за согласование, подписание и направление на утверждение планов закупок всего необходимого. Также он обычно контролирует сам процесс закупки, качество товаров, их доставку и получение. Это кропотливая каждодневная работа. Требования к таким специалистам высокие. Они должны хорошо разбираться в оформлении документов, быть устойчивыми к стрессу, готовыми часто вести переговоры.

Международный день помощи бедным

19 декабря отмечается Международный день помощи бедным. Фото © Shutterstock

На 19 декабря приходится Международный день помощи бедным. Его отмечают в разных странах, в том числе в России, но, конечно, не как праздник. Вот что это за событие: это часть интернациональной кампании по ликвидации бедности на планете;

отмечается ежегодно 19 декабря, дата не меняется;

день официально не утверждён, проводится наряду с провозглашённым ООН Международным днём борьбы за ликвидацию бедности.

Ликвидация нищеты во всех её формах встала под номером один в списке 17 Целей в области устойчивого развития до 2030 года, утверждённых в 2015 году всеми государствами – членами ООН. Слово "нищета" часто употребляется как термин, означающий крайнюю бедность. В ООН под нищетой понимают ситуацию, когда человек вынужден голодать или недоедать, у него нет доступа к образованию и другим основным социальным услугам. По подсчётам международных организаций, в таком положении на земле примерно 711 миллионов человек, то есть чуть менее 10% населения планеты. Примерно 70% из их числа приходится на страны Южной Азии и Южной Африки. Одной из беднейших стран мира является Бурунди, где более 70% населения вынуждено жить в нищете.

В России борьба с бедностью остаётся одним из безусловных приоритетов властей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень бедности в России снижается, эту тенденцию необходимо будет сохранить. Он уточнил, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян, её уровень оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%.

Международный день помощи бедным официально не утверждён, поэтому поддерживается не государственными, а общественными организациями. В эту дату могут проводиться различные благотворительные акции. Официальный аналог этого события — Международный день борьбы за ликвидацию бедности, который был провозглашён на уровне ООН и отмечается ежегодно 17 октября.

День святителя Николая Чудотворца

19 декабря отмечается День святителя Николая Чудотворца. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В России 19 декабря отмечается праздник, посвящённый одному из самых почитаемых святых в православии, — День святителя Николая Чудотворца, или Успение Николая Чудотворца. Рассказываем о нём: это христианский православный праздник;

отмечается ежегодно 19 декабря (по новому стилю), дата не смещается;

в этот день посещают церковь и возносят к святому молитвы.

Николая Чудотворца, которого также называют Николаем-угодником, верующие очень чтят. В церковном календаре есть три памятные даты, связанные с этим святым. День святителя Николая Чудотворца, или Успение Николая Чудотворца, — один из них. 11 августа празднуется Рождение Николая Чудотворца, а 22 мая (9 мая по старому стилю) отмечают перенесение святых мощей в город Бари, или Николу Вешнего (летнего).

Считается, что святой Николай жил на рубеже III–IV веков. Он занимал пост епископа в городе Миры в Ликии. Согласно Писанию, почитать Бога Николай начал ещё с младенчества. Став взрослым, будучи постоянно в трудах и молитве, Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим. При жизни святитель Николай совершал многие чудеса: спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения, исцелял и даже воскрешал людей. Прожив достойную жизнь, он мирно скончался в глубокой старости.

Слово "успение", которое есть во втором варианте названия сегодняшнего праздника, означает кончину, конец земного пути. Святитель Николай ушёл из жизни в середине IV века в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Николая-угодника были перенесены в итальянский город Бар (Бари), где находятся и поныне. Сегодня в этот праздник можно сходить в храм и помолиться святому. Он считается покровителем сирот, заключённых и путешественников.

Приметы 19 декабря

Никола зимний

На Руси в эту дату отмечали народно-церковный праздник под названием Никола зимний, или Николай-угодник. Считается, что он мог стать прототипом Деда Мороза. В этот день принято не скупиться на милостыню, потому что Николая Чудотворца считали добрым человеком. На Успение святого нельзя давать в долг, употреблять алкоголь, проводить оккультные обряды, ссориться, сквернословить, обижать близких. Следует обязательно простить всех за обиды. Запрещается чревоугодие. В этот день особенно строго соблюдают рождественский пост.

Погодные приметы 19 декабря

Холодно и ясно — к урожайному году.

Южный ветер — к потеплению.

Занесло дороги — к суровой зиме и метелям.

Трескучий мороз — к холодному маю.

Именинники 19 декабря

19 декабря именины может отмечать российский актёр Максим Матвеев. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Сегодняшний день, 19 декабря 2023 года, не богат на именины. Их могут отмечать обладатели только следующих имён: Максим

Николай. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев