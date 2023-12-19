В России могут отменить арест имущества за долги на сумму меньше 30 тысяч рублей
Mash: Минюст может отменить арест имущества за долги на сумму менее ₽30 тысяч
Министерство юстиции может отменить арест имущества за долги общей суммой менее 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, Минюст подготовил обновлённый свод правил по аресту средств и имущества, согласно которому теперь суммы менее 30 000 рублей будут возмещать лишь с зарплаты или с банковских счетов проштрафившегося. Кроме того, станет важна и очерёдность арестов средств. Так, первыми под взыскание попадут рублёвые счета, а последними станут депозиты и вклады в драгметаллах.
Вместе с тем будет строже регулироваться работа судебных приставов, действия которых теперь должны быть соразмерны долгу, подлежащему взысканию. Тем не менее работа над нововведением ещё продолжается. Планируется, что закон вступит в силу лишь в 2025 году.
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ТАСС / Екатерина Кузьмина