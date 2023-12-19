В России могут отменить арест имущества за долги на сумму меньше 30 тысяч рублей

Министерство юстиции может отменить арест имущества за долги общей суммой менее 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Минюст подготовил обновлённый свод правил по аресту средств и имущества, согласно которому теперь суммы менее 30 000 рублей будут возмещать лишь с зарплаты или с банковских счетов проштрафившегося. Кроме того, станет важна и очерёдность арестов средств. Так, первыми под взыскание попадут рублёвые счета, а последними станут депозиты и вклады в драгметаллах.

Вместе с тем будет строже регулироваться работа судебных приставов, действия которых теперь должны быть соразмерны долгу, подлежащему взысканию. Тем не менее работа над нововведением ещё продолжается. Планируется, что закон вступит в силу лишь в 2025 году.