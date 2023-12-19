Двоих рабочих насмерть придавило бетонными блоками на стройке в Москве

Двое рабочих погибли на стройке в Москве, их придавило бетонными блоками. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло на улице Ереванской, 4с2 в столичном районе Царицыно. На строителей упали бетонные блоки, которые скатились на бытовку из-за растаявшего снега. Спасти работяг не удалось. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.