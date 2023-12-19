Двоих рабочих насмерть придавило бетонными блоками на стройке в Москве
Двое рабочих погибли на стройке в Москве, их придавило бетонными блоками. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло на улице Ереванской, 4с2 в столичном районе Царицыно. На строителей упали бетонные блоки, которые скатились на бытовку из-за растаявшего снега. Спасти работяг не удалось. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге на стройке погибли трое рабочих. Всё произошло, когда они прокладывали траншею с помощью экскаватора: рухнула одна из стен, в результате чего мужчины оказались буквально погребены под землёй. Возбуждено уголовное дело.
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