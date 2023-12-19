Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 08:05

Двоих рабочих насмерть придавило бетонными блоками на стройке в Москве

Двое рабочих погибли на стройке в Москве, их придавило бетонными блоками. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло на улице Ереванской, 4с2 в столичном районе Царицыно. На строителей упали бетонные блоки, которые скатились на бытовку из-за растаявшего снега. Спасти работяг не удалось. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы.

"Как вулкан": Сверхмощный пожар охватил стройку башен "Атлантикс Сити" во Владивостоке

"Как вулкан": Сверхмощный пожар охватил стройку башен "Атлантикс Сити" во Владивостоке

Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге на стройке погибли трое рабочих. Всё произошло, когда они прокладывали траншею с помощью экскаватора: рухнула одна из стен, в результате чего мужчины оказались буквально погребены под землёй. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров