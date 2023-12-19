ВС России уничтожили склад боеприпасов и РЛС "Пеликан" ВСУ

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции были поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах.

А ранее Лайф рассказывал, что ещё одной добычей российских военных на Украине стала словацкая САУ Zuzana-2. Бойцы ВС РФ поразили её, когда пресекли попытку ВСУ атаковать вблизи села Кузьмин на Краснолиманском направлении. Также были ликвидированы более 200 бойцов и уничтожены танк, три бронетранспортёра и пять автомобилей.