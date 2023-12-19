ВС России уничтожили склад боеприпасов и РЛС "Пеликан" ВСУ
Российские военные поразили склад боеприпасов и радиолокационную станцию противовоздушной обороны "Пеликан" ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции были поражены живая сила и военная техника противника в 112 районах.
А ранее Лайф рассказывал, что ещё одной добычей российских военных на Украине стала словацкая САУ Zuzana-2. Бойцы ВС РФ поразили её, когда пресекли попытку ВСУ атаковать вблизи села Кузьмин на Краснолиманском направлении. Также были ликвидированы более 200 бойцов и уничтожены танк, три бронетранспортёра и пять автомобилей.
ТАСС / Владимир Гердо