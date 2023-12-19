В России предложили оплачивать уход за пожилыми за счёт страховки

Представители Минэкономразвития РФ предложили финансировать уход за пожилыми и людьми с инвалидностью за счёт системы страхования. Об этом говорится в статье "Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами", опубликованной в журнале "Экономическое развитие России".

Такое предложение возникло на фоне случаев, когда у государства отсутствует возможность финансирования долгосрочного ухода за этими категориями граждан.

"Помощь в долговременном уходе в России финансируется из региональных бюджетов с софинансированием за счёт субсидий из федерального бюджета. Авторы статьи предлагают усовершенствовать систему в соответствии с международным опытом, сделав её страховой", — говорится в публикации.

По словам экспертов, система долговременного ухода (СДУ) может финансироваться за счёт добровольного страхования, тогда как в будущем — за счёт обязательного. Отмечается, что размер ставки должен составлять до 0,5% от заработной платы. Это позволит "не создавать финансового давления на граждан".

Примечательно, что в Минэкономики РФ изданию РБК сообщили, что мнение авторов статьи не является официальной позицией министерства.