Основатель Pink Floyd раскрыл, почему западные звёзды боятся выступать на российском ТВ
Роджер Уотерс: Выступление на российском ТВ угрожает карьере западных звёзд
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Выступления на российском телевидении угрожают карьере западных знаменитостей, заявил британский музыкант, сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он назвал такое положение дел абсурдным.
"Люди мне говорили: "Как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении? Да ты потом вообще нигде не сможешь выступать! Что же ты делаешь?!" Я считаю всё это абсурдным", — сказал артист в программе "60 минут" на "России-1".
Уотерс поблагодарил ведущих за предложение переехать в Россию, отметив, что был рад обратиться к россиянам. Он назвал русских друзьями и призвал "отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну". По словам музыканта, боевые действия выгодны для их разжигателей, зарабатывающих на этом миллионы.
Ранее американский боец смешанных единоборств и ныне депутат башкирского парламента Джефф Монсон заявил, что больше не планирует приезжать в США. Он признался, что хочет приносить пользу России.