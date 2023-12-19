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19 декабря, 08:49

Основатель Pink Floyd раскрыл, почему западные звёзды боятся выступать на российском ТВ

Роджер Уотерс: Выступление на российском ТВ угрожает карьере западных звёзд

<p>Обложка © ТАСС / EPA / Andre Borges</p>

Обложка © ТАСС / EPA / Andre Borges

Выступления на российском телевидении угрожают карьере западных знаменитостей, заявил британский музыкант, сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он назвал такое положение дел абсурдным.

"Люди мне говорили: "Как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении? Да ты потом вообще нигде не сможешь выступать! Что же ты делаешь?!" Я считаю всё это абсурдным", — сказал артист в программе "60 минут" на "России-1".

Уотерс поблагодарил ведущих за предложение переехать в Россию, отметив, что был рад обратиться к россиянам. Он назвал русских друзьями и призвал "отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну". По словам музыканта, боевые действия выгодны для их разжигателей, зарабатывающих на этом миллионы.

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Матвей Константинов
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