"Буду приносить пользу России": Монсон заявил, что больше никогда не приедет в США

Боец смешанных единоборств (MMA) и депутат башкирского парламента Джефф Монсон заявил, что больше не планирует приезжать в США. Накануне уроженец штата Миннесота официально перестал быть гражданином Соединённых Штатов.

"Я больше не собираюсь никогда приезжать в США. Я отказался от американского гражданства с лёгким сердцем. Я хочу и буду приносить пользу России", — отметил спортсмен в беседе с ТАСС.