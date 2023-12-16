"Буду приносить пользу России": Монсон заявил, что больше никогда не приедет в США
Боец Монсон: Я не собираюсь больше приезжать в США, хочу приносить пользу России
Боец смешанного стиля Джефф Монсон. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Боец смешанных единоборств (MMA) и депутат башкирского парламента Джефф Монсон заявил, что больше не планирует приезжать в США. Накануне уроженец штата Миннесота официально перестал быть гражданином Соединённых Штатов.
"Я больше не собираюсь никогда приезжать в США. Я отказался от американского гражданства с лёгким сердцем. Я хочу и буду приносить пользу России", — отметил спортсмен в беседе с ТАСС.
Напомним, что Джеффу Монсону 52 года. В MMA он одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, ещё два боя закончились вничью.
Как сообщал Лайф, в 2018 году Монсон получил гражданство РФ и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. Осенью прошлого года боец по прозвищу Снеговик сделал татуировку с буквой Z в знак поддержки Донбасса. Монсон заявлял, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России, а от гражданства США отказывается, так как считает Вашингтон виновником многих военных конфликтов на планете.