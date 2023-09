Роджер Уотерс представил новую версию альбома The Dark Side Of The Moon

Роджер Уотерс — басист, вокалист, основатель легендарной группы Pink Floyd в узком кругу в студии звукозаписи на Манхэттене представил переосмысленную сольную версию альбома The Dark Side Of The Moon ("Тёмная сторона Луны"). Об этом сообщил портал EADaily .

Все песни восьмого студийного альбома Pink Floyd входят в The Dark Side of the Moon Redux, многие из них содержат новые речитативы от вокалиста, в песне Speak to Me — стихотворение, которое написал музыкант ранее, а в песне On the Run автор использует новый текст "об откровении", которое пришло к основателю Pink Floyd в 2021 году.