Роджер Уотерс представил новую версию альбома The Dark Side Of The Moon
Роджер Уотерс — басист, вокалист, основатель легендарной группы Pink Floyd в узком кругу в студии звукозаписи на Манхэттене представил переосмысленную сольную версию альбома The Dark Side Of The Moon ("Тёмная сторона Луны"). Об этом сообщил портал EADaily.
"Вы первые, кто сидел и слушал это", — заявил он на презентации.
Все песни восьмого студийного альбома Pink Floyd входят в The Dark Side of the Moon Redux, многие из них содержат новые речитативы от вокалиста, в песне Speak to Me — стихотворение, которое написал музыкант ранее, а в песне On the Run автор использует новый текст "об откровении", которое пришло к основателю Pink Floyd в 2021 году.
Другие музыканты группы не принимали участия в записи альбома и презентации. На данный момент уже выпущено два трека Redux — Money и Time. Выход альбома назначен на 6 октября, а 8 и 9 октября в театре Palladium в Лондоне состоятся премьерные концерты.
Ранее Лайф рассказывал о выступлении Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН. Согласие на его участие запросила Россия. В ходе выступления рокер осудил тех, кто спровоцировал конфликт на Украине.
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