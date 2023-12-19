Путин ужесточил ответственность за пронос телефонов в колонии

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в нашей стране вводится штраф до 50 тысяч рублей за передачу мобильных телефонов в тюрьму. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Таким образом, теперь те, кто попытается пронести и передать заключённым средства связи, будут оштрафованы на сумму 20–50 тысяч рублей. Вместе с тем увеличен штраф и при передаче предметов, которые входят в список запрещённых, например оружие, ножи, алкоголь, наркотики, бритвы и т.д. Если ранее выплаты составляли три-пять тысяч рублей, то теперь возросли до десяти тысяч.

Кроме того, вторым законом вносятся изменения в Уголовный кодекс России и дополняются положениями о том, что за повторную передачу телефона в тюрьму нарушившему закон может грозить наказание в виде лишения свободы, принудительных работ или штрафа в размере 100–300 тысяч рублей.