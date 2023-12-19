"Я не успела. Он умер": В семье Вали Карнавал произошла непоправимая трагедия
Блогерша Валя Карнавал сообщила о смерти своего отчима
Блогерша Валя Карнавал. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
У блогерши Вали Карнавал в семье произошла трагедия. Прошло чуть больше месяца после того, как её мама перенесла инсульт во время отдыха, а теперь не стало её отчима, которого она называла папой. Девушка написала об этом в своём телеграм-канале.
"Я не успела. Он умер. Папа умер", — говорит она в своей публикации. Раньше блогерша рассказывала, что мечтает купить своим родителям загородный дом, где они могли бы жить в уюте, вдалеке от городской суеты.
Напомним, в ноябре мама Вали Карнавал перенесла инсульт прямо на глазах дочери во время отдыха в Дубае. Девушка рассказала, что всё произошло, когда они с друзьями катались на вейксёрфе, а мама снимала их на видео. Но внезапно женщине стало плохо.