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19 декабря, 09:31

"Я не успела. Он умер": В семье Вали Карнавал произошла непоправимая трагедия

Блогерша Валя Карнавал сообщила о смерти своего отчима

<p>Блогерша Валя Карнавал. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Блогерша Валя Карнавал. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

У блогерши Вали Карнавал в семье произошла трагедия. Прошло чуть больше месяца после того, как её мама перенесла инсульт во время отдыха, а теперь не стало её отчима, которого она называла папой. Девушка написала об этом в своём телеграм-канале.

"Я не успела. Он умер. Папа умер", — говорит она в своей публикации. Раньше блогерша рассказывала, что мечтает купить своим родителям загородный дом, где они могли бы жить в уюте, вдалеке от городской суеты.

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Напомним, в ноябре мама Вали Карнавал перенесла инсульт прямо на глазах дочери во время отдыха в Дубае. Девушка рассказала, что всё произошло, когда они с друзьями катались на вейксёрфе, а мама снимала их на видео. Но внезапно женщине стало плохо.

Юрий Лысенко
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