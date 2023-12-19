"Я не успела. Он умер": В семье Вали Карнавал произошла непоправимая трагедия

У блогерши Вали Карнавал в семье произошла трагедия. Прошло чуть больше месяца после того, как её мама перенесла инсульт во время отдыха, а теперь не стало её отчима, которого она называла папой. Девушка написала об этом в своём телеграм-канале.

"Я не успела. Он умер. Папа умер", — говорит она в своей публикации. Раньше блогерша рассказывала, что мечтает купить своим родителям загородный дом, где они могли бы жить в уюте, вдалеке от городской суеты.