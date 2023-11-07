"Мама теряла сознание, я видела туман в её глазах": Валя Карнавал рассказала о "самом страшном" дне в своей жизни

Мама Вали Карнавал перенесла инсульт прямо на глазах дочери во время отдыха в Дубае. Подробностями происшествия, которое стало "самым страшным днём" в её жизни, 21-летняя блогерша поделилась в запрещённой в России соцсети. Валя рассказала, что всё произошло, когда они с друзьями катались на вейксёрфе, а мама снимала их на видео. Но внезапно женщине стало плохо.

"У мамы парализовало всё тело, инструктора на руках вынесли её из лодки и положили на берег, пальцы рук и ног приняли неестественный вид, и полностью пропала речь, мама теряла сознание, я видела только её затуманенные глаза", — рассказала блогерша.

40 минут, пока на вызов ехала скорая помощь, друзья Вали Карнавал растирали тело её матери от судорог. Врачам удалось спасти женщине жизнь, и сейчас она находится под наблюдением в больнице.

"Как оказалось, это был инсульт, сейчас мама под наблюдением врачей, а этот день я никогда не смогу вычеркнуть из своей жизни", — рассказала Валя подписчикам, пожелав всем беречь себя и своих близких.

Инсульт — это гибель клеток головного мозга в результате кровоизлияния или ишемического поражения этих клеток. О первых признаках инсульта и о том, у кого выше риск с ним столкнуться, Лайф рассказывал здесь.