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7 ноября, 08:07

"Мама теряла сознание, я видела туман в её глазах": Валя Карнавал рассказала о "самом страшном" дне в своей жизни

Мама блогерши Вали Карнавал перенесла инсульт на глазах у дочери в Дубае

<p>Маму Вали Карнавал нечасто встретишь в её аккаунте. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karna.val</p>

Маму Вали Карнавал нечасто встретишь в её аккаунте. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / karna.val

Мама Вали Карнавал перенесла инсульт прямо на глазах дочери во время отдыха в Дубае. Подробностями происшествия, которое стало "самым страшным днём" в её жизни, 21-летняя блогерша поделилась в запрещённой в России соцсети. Валя рассказала, что всё произошло, когда они с друзьями катались на вейксёрфе, а мама снимала их на видео. Но внезапно женщине стало плохо.

"У мамы парализовало всё тело, инструктора на руках вынесли её из лодки и положили на берег, пальцы рук и ног приняли неестественный вид, и полностью пропала речь, мама теряла сознание, я видела только её затуманенные глаза", — рассказала блогерша.

40 минут, пока на вызов ехала скорая помощь, друзья Вали Карнавал растирали тело её матери от судорог. Врачам удалось спасти женщине жизнь, и сейчас она находится под наблюдением в больнице.

"Как оказалось, это был инсульт, сейчас мама под наблюдением врачей, а этот день я никогда не смогу вычеркнуть из своей жизни", рассказала Валя подписчикам, пожелав всем беречь себя и своих близких.

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Инсульт — это гибель клеток головного мозга в результате кровоизлияния или ишемического поражения этих клеток. О первых признаках инсульта и о том, у кого выше риск с ним столкнуться, Лайф рассказывал здесь.

К слову, ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что инсульт стремительно "молодеет" — в России от 5 до 8% случаев заболевания наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск увеличивается в три раза.

Марина Калегина
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