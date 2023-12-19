Путин подписал закон о приостановке налоговых договоров со странами Запада

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке налоговых договоров с недружественными государствами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идёт, в частности, о приостановке действия некоторых статей Договора России с США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года, Конвенции между правительствами РФ и Великобритании об избежании двойного налогообложения от 1994 года и подобных документов, заключённых с недружественными государствами.

Документ касается положений об определении порядка налогообложения доходов резидентов от бизнеса на территории другой страны, продажи имущества, прибыли от международных перевозок, дивидендов, процентов и лицензионных платежей, доходов от работы по найму и иных видов заработка.

Работа статей останавливается до устранения этими государствами нарушений законных экономических и иных интересов России, а также прав физических и юридических лиц. Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.