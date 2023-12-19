Путин сегодня наградит Героев Российской Федерации
Песков: Путин во вторник проведёт награждение Героев Российской Федерации
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт церемонию награждения Героев РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
На вторник у главы государства запланировано посещение Национального центра управления обороной. Там российский лидер проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны. Кроме того, президент планирует посетить тематическую выставку.
"Также в планах у президента — награждение Героев Российской Федерации", — добавил Песков.
А накануне Владимир Путин прибыл в Центризбирком, где подал документы, необходимые для его участия в грядущих президентских выборах. Он стал первым из кандидатов, кто подал документы для выдвижения.
ТАСС / Бедняков Павел