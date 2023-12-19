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19 декабря, 09:40

Путин сегодня наградит Героев Российской Федерации

Песков: Путин во вторник проведёт награждение Героев Российской Федерации

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт церемонию награждения Героев РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На вторник у главы государства запланировано посещение Национального центра управления обороной. Там российский лидер проведёт расширенное заседание коллегии Минобороны. Кроме того, президент планирует посетить тематическую выставку.

"Также в планах у президента — награждение Героев Российской Федерации", — добавил Песков.

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А накануне Владимир Путин прибыл в Центризбирком, где подал документы, необходимые для его участия в грядущих президентских выборах. Он стал первым из кандидатов, кто подал документы для выдвижения.

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ТАСС / Бедняков Павел

Александр Юнашев
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