День семьи, любви и верности могут сделать выходным в России, но не для всех
День семьи, любви и верности предложили сделать выходным для многодетных
С идеей сделать выходным День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
С таким предложением политолог обратился к главе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову, передаёт RT.
"В целях поддержки многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты в части определения данного праздника в качестве выходного, оплачиваемого для граждан, на иждивении у которых находятся трое и более детей", — говорится в обращении.
Ранее Лайф писал, что россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предложено предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Изменения в Трудовом кодексе разработали в МЧС.