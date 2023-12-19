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19 декабря, 09:43

День семьи, любви и верности могут сделать выходным в России, но не для всех

День семьи, любви и верности предложили сделать выходным для многодетных

С идеей сделать выходным День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

С таким предложением политолог обратился к главе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову, передаёт RT.

"В целях поддержки многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты в части определения данного праздника в качестве выходного, оплачиваемого для граждан, на иждивении у которых находятся трое и более детей", — говорится в обращении.

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Ранее Лайф писал, что россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предложено предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Изменения в Трудовом кодексе разработали в МЧС.

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freepik / fabrikasimf

Ян Поланин
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