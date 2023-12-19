День семьи, любви и верности могут сделать выходным в России, но не для всех

С идеей сделать выходным День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

С таким предложением политолог обратился к главе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову, передаёт RT.

"В целях поддержки многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты в части определения данного праздника в качестве выходного, оплачиваемого для граждан, на иждивении у которых находятся трое и более детей", — говорится в обращении.