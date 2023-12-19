Диетолог раскрыл полезные свойства майонеза

Главное полезное свойство майонеза — жиры, которые необходимы человеку, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов в беседе с aif.ru. По его словам, употребление этого продукта не причинит вреда организму, если внимательно читать состав и не перебарщивать.

Специалист рассказал, что при выборе майонеза нужно обращать внимание на состав. Необходимо избегать продуктов с большим количеством консервантов, стабилизаторов и эмульгаторов. Кабанов посоветовал готовить домашний майонез, чтобы не проводить часы в магазине.

Эксперт подчеркнул, что жиры, входящие в состав майонеза, необходимы человеку, поэтому они не должны быть исключены из рациона. Он добавил, что рекомендуется употреблять до 30% дневной калорийности в виде жиров, а также отметил, что для приготовления салатов лучше использовать майонез из нерафинированного масла, а для горячих блюд — из рафинированного.

Кабанов рассказал, что от майонеза часто отказываются из-за большого содержания холестерина. Он уточнил, что основу майонеза составляют именно растительные масла, которые не содержат холестерина, а единственный источник вредного вещества в продукте — желток, которого в майонезе совсем немного.

"Ещё раз подчеркну, что очень важно количество, в котором вы употребляете майонез. Если это пара ложек в неделю для заправки салата — это одно дело. Но если вы едите майонез большими порциями каждый день, то, конечно, он уже не будет приносить вам пользу, а будет способствовать набору лишнего веса, возникновению болезней, с ним связанных", — заключил Кабанов.