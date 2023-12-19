Шойгу: В новые регионы вернулось почти три миллиона беженцев
В новые регионы РФ вернулось почти три миллиона беженцев, уехавших оттуда с 2014 года. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
"В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", — сказал он.
Также в ходе заседания Сергей Шойгу раскрыл масштаб освобождённой ВС России территории. По словам министра, она в пять раз больше размера Донецкой и Луганской народных республик до начала спецоперации.
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