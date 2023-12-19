Шойгу: В новые регионы вернулось почти три миллиона беженцев

В новые регионы РФ вернулось почти три миллиона беженцев, уехавших оттуда с 2014 года. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

"В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", — сказал он.