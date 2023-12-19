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19 декабря, 11:13

Шойгу: В новые регионы вернулось почти три миллиона беженцев

В новые регионы РФ вернулось почти три миллиона беженцев, уехавших оттуда с 2014 года. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

"В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", — сказал он.

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Также в ходе заседания Сергей Шойгу раскрыл масштаб освобождённой ВС России территории. По словам министра, она в пять раз больше размера Донецкой и Луганской народных республик до начала спецоперации.

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mil.ru

Матвей Константинов
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