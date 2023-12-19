Шойгу: Всего Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов

На данный момент Украина получила от своих внешних спонсоров 203 миллиарда долларов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Он указал, что эта сумма на 30 миллиардов превышает ВВП Незалежной.

"Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату", — отметил глава ведомства.

С начала спецоперации 54 государства заявили о военных поставках Украине, добавил Шойгу. Однако в действительности оружие и техника поступают лишь от 15 стран.

Всего же государство получило 5220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолётов, 87 вертолётов, 23 тысячи беспилотников и более 1,3 тысячи артиллерийских систем, в том числе 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab. Что касается снарядов калибра 155 мм и 122 мм, то речь идёт о 2,65 миллиона единиц.