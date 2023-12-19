Шойгу: Более 98% раненых российских военных выписываются с выздоровлением Фото © Drazen Zigic / Freepik

Более 98% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", — проинформировал он.

Летальность в госпитальном звене, со слов Шойгу, составляет менее половины процента и продолжает снижаться. Министр отметил, что это самый низкий показатель за всю историю военной медицины.

Ранее в ходе того же выступления Шойгу заявил, что за время специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года.

Авторы Марина Калегина