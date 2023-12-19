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Шойгу: Более 98% раненых российских военных выписываются с выздоровлением

19 декабря, 11:25
<p>Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/mid-adult-doctor-and-military-officer-shaking-hands-while-standing-in-a-hallway-at-the-hospital_25567288.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Drazen Zigic / Freepik </a></p>

Фото © Drazen Zigic / Freepik

Более 98% раненых в ходе специальной военной операции российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением", — проинформировал он.

Летальность в госпитальном звене, со слов Шойгу, составляет менее половины процента и продолжает снижаться. Министр отметил, что это самый низкий показатель за всю историю военной медицины.

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Ранее в ходе того же выступления Шойгу заявил, что за время специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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