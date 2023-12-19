Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 11:38

Шойгу сделал плачевный для Запада вывод из столкновения российской и натовской техники на СВО

Шойгу: Военная техника РФ доказала превосходство над натовскими образцами

Современная российская военная техника прошла суровую проверку в зоне СВО, доказав своё превосходство в сравнении с аналогами, которые были созданы в странах НАТО. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Современная российская техника прошла жёсткую проверку в условиях спецоперации и показала своё превосходство над аналогичными образцами стран НАТО", отметил Шойгу.

Глава российского военного ведомства добавил, что для обучения пилотированию FPV-дронов, применению индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения были созданы специальные центры и полигоны. При этом в группировках войск подготовили свыше 1,7 тысячи расчётов БПЛА и более 1,5 тысячи операторов FPV-дронов.

Шойгу: Всего Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов

Шойгу: Всего Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов

Ранее Шойгу сообщил, что Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. Войска России оснащены передовым вооружением, проверенным в боевых условиях.

Обложка ©

mil.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров