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Опубликовано 19 декабря 2023, 11:38
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Шойгу сделал плачевный для Запада вывод из столкновения российской и натовской техники на СВО

Шойгу: Военная техника РФ доказала превосходство над натовскими образцами

Современная российская военная техника прошла суровую проверку в зоне СВО, доказав своё превосходство в сравнении с аналогами, которые были созданы в странах НАТО. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Современная российская техника прошла жёсткую проверку в условиях спецоперации и показала своё превосходство над аналогичными образцами стран НАТО", отметил Шойгу.

Глава российского военного ведомства добавил, что для обучения пилотированию FPV-дронов, применению индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения были созданы специальные центры и полигоны. При этом в группировках войск подготовили свыше 1,7 тысячи расчётов БПЛА и более 1,5 тысячи операторов FPV-дронов.

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Ранее Шойгу сообщил, что Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. Войска России оснащены передовым вооружением, проверенным в боевых условиях.

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Юрий Лысенко
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