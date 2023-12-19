Шойгу сделал плачевный для Запада вывод из столкновения российской и натовской техники на СВО

Современная российская военная техника прошла суровую проверку в зоне СВО, доказав своё превосходство в сравнении с аналогами, которые были созданы в странах НАТО. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Современная российская техника прошла жёсткую проверку в условиях спецоперации и показала своё превосходство над аналогичными образцами стран НАТО", — отметил Шойгу.

Глава российского военного ведомства добавил, что для обучения пилотированию FPV-дронов, применению индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения были созданы специальные центры и полигоны. При этом в группировках войск подготовили свыше 1,7 тысячи расчётов БПЛА и более 1,5 тысячи операторов FPV-дронов.