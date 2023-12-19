Шойгу: Приоритет ВС РФ на 2024 год — продолжение СВО до полного выполнения целей

Приоритетная задача Российской армии на следующий год — продолжение специальной военной операции до полного выполнения её целей. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Приоритетные задачи на следующий год — продолжить СВО до полного выполнения задач, определённых Верховным главнокомандующим. Основные усилия в боевой учёбе сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей", — сообщил глава военного ведомства.

Также Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о статусе выполнения задач ВС РФ на 2023 год. В целом все цели, которые были определены для Российской армии на уходящий год, были выполнены.

"Товарищ Верховный главнокомандующий! В целом все задачи, определённые на 2023 год, вооружёнными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", — отчитался руководитель Минобороны перед главой государства.