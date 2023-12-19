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19 декабря, 11:46

Шойгу: Приоритет ВС РФ на 2024 год — продолжение СВО до полного выполнения целей

Приоритетная задача Российской армии на следующий год — продолжение специальной военной операции до полного выполнения её целей. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Приоритетные задачи на следующий год — продолжить СВО до полного выполнения задач, определённых Верховным главнокомандующим. Основные усилия в боевой учёбе сосредоточить на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, а также слаживании соединений и воинских частей",  сообщил глава военного ведомства.

Также Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о статусе выполнения задач ВС РФ на 2023 год. В целом все цели, которые были определены для Российской армии на уходящий год, были выполнены.

"Товарищ Верховный главнокомандующий! В целом все задачи, определённые на 2023 год, вооружёнными силами выполнены. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", — отчитался руководитель Минобороны перед главой государства.

Шойгу: Участники СВО получили 458 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий

Шойгу: Участники СВО получили 458 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий

Ранее в ходе выступления Шойгу сообщил о том, что российские военные поразили сотни складов с боеприпасами, цехов по производству и ремонту военной техники ВСУ в стратегической и оперативной глубине фронта противника. Министр также добавил, что в тыловых центрах подготовки и формирования резервов наши бойцы ликвидировали тысячи украинских солдат, националистов и иностранных наёмников.

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mil.ru

Юрий Лысенко
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