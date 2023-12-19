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Шойгу заявил, что в 2024 году в войска примут два ракетоносца Ту-160М

19 декабря, 11:54
<p>Фото © Пресс-служба ОАК / ТАСС </p>

Фото © Пресс-служба ОАК / ТАСС

Два новых стратегических ракетоносца Ту-160М пополнят Воздушно-космические силы в наступающем 2024 году. Об этом сообщил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М", — перечислил он в числе приоритетных задач Российской армии в новом году.

Шойгу: Приоритет ВС РФ на 2024 год — продолжение СВО до полного выполнения целей

Шойгу: Приоритет ВС РФ на 2024 год — продолжение СВО до полного выполнения целей

Напомним, что в Британии восприняли полёт Ту-160 ВКС РФ как предупреждение Владимира Путина из-за Украины. Газета Daily Express написала, что пролёт стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков Воздушно-космических сил России является предупреждением Западу в целом и Британии в частности из-за конфликта на Украине.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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