Шойгу заявил, что в 2024 году в войска примут два ракетоносца Ту-160М 19 декабря, 11:54 Фото © Пресс-служба ОАК / ТАСС

Два новых стратегических ракетоносца Ту-160М пополнят Воздушно-космические силы в наступающем 2024 году. Об этом сообщил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М", — перечислил он в числе приоритетных задач Российской армии в новом году.

Напомним, что в Британии восприняли полёт Ту-160 ВКС РФ как предупреждение Владимира Путина из-за Украины. Газета Daily Express написала, что пролёт стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков Воздушно-космических сил России является предупреждением Западу в целом и Британии в частности из-за конфликта на Украине.

Авторы Марина Калегина