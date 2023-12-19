Бывший легионер "Локомотива" рассказал о расистских намёках с бананом в свой адрес

Бывший футболист московского "Локомотива" Питер Одемвингие признался, что члены команды, в которой он играл в период с 2007 по 2010 год, обижали его расистскими шутками, а однажды во время интервью даже показывали ему банан.

"Я даю интервью клубному ТВ в "Локомотиве", а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их Бог простит", — приводит его слова "Чемпионат".