Бывший легионер "Локомотива" рассказал о расистских намёках с бананом в свой адрес
Питера Одемвингие в "Локомотиве" дразнили и показывали банан во время интервью
Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев
Бывший футболист московского "Локомотива" Питер Одемвингие признался, что члены команды, в которой он играл в период с 2007 по 2010 год, обижали его расистскими шутками, а однажды во время интервью даже показывали ему банан.
"Я даю интервью клубному ТВ в "Локомотиве", а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их Бог простит", — приводит его слова "Чемпионат".
Ранее Лайф рассказывал о лучших футболистах в 2023 году. По версии ФИФА, такого звания достойны сразу несколько спортсменов. Например, финалистами стали: 23-летний норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), 24-летний француз Килиан Мбаппе (ПСЖ) и 36-летний аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами").