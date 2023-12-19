Идеальный градус: Сердечникам и астматикам посоветовали спать на клиновидной подушке

Пациентам с некоторыми заболеваниями нужно спать, держа голову в приподнятом положении, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов. По его мнению, для этой цели поможет клиновидная подушка.

"Например, у человека бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких либо ещё какие-то проблемы с проходимостью бронхиального дерева. Да, действительно, небольшое поднятие головы ему облегчает жизнь, потому что во время сна в таком положении ему легче дышать", — отметил Алексей Водовозов.

Приподнятое положение головы во время сна полезно также людям с сердечной недостаточностью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и при апноэ. Сердечникам такой подъём облегчит возврат крови к сердцу, а у храпящих людей подушка предотвратит вероятность западения языка, храпа и остановки дыхания, добавил эксперт.

Медик рассказал, что градус подъёма подушки должен зависеть от заболевания. Например, при бронхиальной астме, сердечной недостаточности и ковиде, то там угол должен быть большой — почти 45 градусов. Врач отметил, постоянно спать на такой подушке не физиологично, поэтому в большинстве случаев нужен меньший градус.

"Обычно подъём специальной клиновидной подушки — это где-то между 10 и 15 градусами. Одной такой подушки, как правило, более чем достаточно. Она, во-первых, обеспечивает ощутимый подъём, а во-вторых, не уменьшает комфорт во время сна", — заключил Водовозов.