Губернатор Голубев на выставке "Россия" рассказал, чем гордится Ростовская область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил на московской выставке-форуме "Россия" в День региона и рассказал, чем гордится Дон. По его словам, субъект играет важную роль в благополучии страны и занимает первое место по производству зерновых, второе — по подсолнечному маслу и пятое — по молоку и овощам.

"Наши селекционеры — авторы высокопродуктивных сортов колосовых культур, за минувшие пять лет ими внесено в госреестр более 20 новых сортов. Успешно развиваем пищевую переработку. В Ростовской области работает инновационная площадка по глубокой переработке кукурузы, там выпускают более 50% всех производимых в России крахмалов", — цитирует его "Дон24".

Кроме того, в Волгодонске завершается создание комплекса по глубокой переработке зерна, а в целом на Дону вовсю развиваются виноделие и рыболовство. Регион является лидером по производству аквакультуры в Южном федеральном округе: ежегодно там выращивают более 24 тысяч тонн товарной рыбы, добывают более девяти миллионов тонн водных биоресурсов и перерабатывают почти 22 тысячи тонн.

Виден прогресс и в транспортной сфере. Всего за шесть лет в регионе построили более 20 мостов, а также Голубев указал на запуск скоростного трамвая в Таганроге и подготовку подобного, но более масштабного проекта в Ростове-на-Дону. А создаваемое Ростовское транспортное кольцо обгонит по протяжённости МКАД и станет примером современной скоростной трассы.

"В составе будущего кольца уже открыто движение по третьей очереди Северного обхода Ростова, завершено строительство транспортной развязки, которая является началом Западной хорды", — отметил глава региона.

Что касается социальной сферы, то губернатор сообщил об открытии более 70 детских садов и школ, а также о создании на базе Госпиталя для ветеранов войн современного регионального гериатрического центра. В областном центре по нацпроекту "Здравоохранение" возводят детский хирургический центр инновационных технологий на 280 мест. А в рамках модернизации здравоохранения и защиты здоровья открылся Донской инфекционный центр имени Зинаиды Ермольевой, добавил Голубев.

День Ростовской области на выставке "Россия" в Москве. Фото © Сергей Пятаков / Фотохост-агентство РИА "Новости"