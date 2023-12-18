Путин: Выставка "Россия" вызывает огромный интерес 18 декабря, 09:09 Президент РФ Владимир Путин во время осмотра одного из павильонов выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Выставка-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, пользуется большой популярностью, отметил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к главам правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которые встречаются сегодня на ВДНХ.

"Вы уже успели посетить международную выставку-форум "Россия". Эта выставка вызывает огромный интерес, и её уже осмотрело несколько миллионов человек — москвичей и многочисленных гостей столицы, которые, к слову, с удовольствием посещают и расположенные на ВДНХ обновлённые национальные павильоны государств Содружества", — сказал Путин.

По его словам, посетители выставки получают возможность узнать и о традициях, культуре, современной жизни народов СНГ и это помогает лучше понимать друг друга и укрепляет дружбу стран.

Авторы Александра Вишнякова