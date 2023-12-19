Россия ответила на 12-й пакет санкций ЕС Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещён въезд 19 декабря, 12:53 Россия ответила на 12-й пакет санкций ЕС. Обложка © LIFE / Владимир Суворов

Россия приняла меры в ответ на 12-й пакет санкций, принятый накануне Евросоюзом. Так, МИД РФ расширил список представителей стран ЕС, которым запрещён въезд на территорию нашего государства.

"В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашего государства", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, в чёрный список попали те, кто оказывает военную помощь Киеву, собирает средства на нужды ВСУ, преследует российских должностных лиц, занимается созданием "трибунала" в отношении руководства РФ, выступает за передачу российских активов Украине, поддерживает санкции против РФ и распространяет фейки о нашей стране.

Также въезд закрыт участникам Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавшим 13 октября за резолюцию, которая нацелена на дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента России.

Напомним, что накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении говорилось, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики", в частности на импорт ювелирных алмазов, а также изделий из алюминия, запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.

Авторы Александра Вишнякова