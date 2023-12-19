Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

"Газпром" подал в арбитраж Петербурга иск против "Нафтогаза"

Россия ответила на 12-й пакет санкций ЕС

Путин заявил, что воссоединение с Россией спасло Крым от резни

Шойгу: Приоритет ВС РФ на 2024 год — продолжение СВО до полного выполнения целей

Шойгу: Атомный подводный крейсер "Император Александр III" принят в состав ВМФ

Съезд ЛДПР тайно выбрал своего кандидата в президенты по бюллетеням с одним именем

Шойгу: Освобождённая территория в 5 раз больше, чем ДНР и ЛНР занимали до СВО

Шойгу озвучил потери ВСУ с начала спецоперации

Путин подписал закон о запрете использования смартфонов на уроках

Путин и коллегия Минобороны почтили память погибших героев СВО минутой молчания

Россия ответила на 12-й пакет санкций ЕС

Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещён въезд

19 декабря, 12:53
<p>Россия ответила на 12-й пакет санкций ЕС. Обложка © LIFE / Владимир Суворов</p>

Россия ответила на 12-й пакет санкций ЕС. Обложка © LIFE / Владимир Суворов

Россия приняла меры в ответ на 12-й пакет санкций, принятый накануне Евросоюзом. Так, МИД РФ расширил список представителей стран ЕС, которым запрещён въезд на территорию нашего государства.

"В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашего государства", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, в чёрный список попали те, кто оказывает военную помощь Киеву, собирает средства на нужды ВСУ, преследует российских должностных лиц, занимается созданием "трибунала" в отношении руководства РФ, выступает за передачу российских активов Украине, поддерживает санкции против РФ и распространяет фейки о нашей стране.

Также въезд закрыт участникам Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавшим 13 октября за резолюцию, которая нацелена на дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента России.

Песков: Санкции ЕС против "Знания" говорят о "санкционном безумии"

Песков: Санкции ЕС против "Знания" говорят о "санкционном безумии"

Напомним, что накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении говорилось, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики", в частности на импорт ювелирных алмазов, а также изделий из алюминия, запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!