"Жёны требуют": Министр юстиции Индонезии назвал неожиданную причину взяточничества у чиновников

В коррупции среди индонезийских чиновников виноваты их требовательные жёны, заявил министр юстиции страны Мохаммад Махфуд. По его словам, женщины давят на своих власть имущих супругов, заставляя жить не по средствам.

"Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях, потому что их жёны плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жёны с них требуют", — сказал Махфуд в ходе собрания по теме роли женщин в государственном строительстве.

Так, указал министр, если у чиновника зарплата равняется 1,4 тысячи долларов в эквиваленте, то его расходы могут составлять 3,2 тысячи долларов. К слову, его мнение уже вызвало бурю критики в феминистском сообществе Индонезии.