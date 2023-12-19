В США женщина вытащила дочь из пятилетней комы с помощью смешного анекдота

В американском штате Мичиган женщина вытащила свою дочь из пятилетней комы с помощью смешного анекдота. Как пишет журнал People, 41-летняя Дженнифер Флюэллен попала в роковое ДТП ещё в сентябре 2017 года, после чего и ушла в глубокий сон. Её мать Пегги Минс на протяжении долгих лет не могла смириться с утратой и постоянно навещала своё чадо.

И вот в августе прошлого года Пегги пришла к дочери и начала монолог, в ходе которого рассказала анекдот. Тут-то спавшая женщина и проснулась.

"Я сначала испугалась, потому что она смеялась, а она никогда этого не делала", — отметила мать пострадавшей.

По словам Пегги, далее последовала реабилитация: первое время Дженнифер не могла говорить и ограничивалась лишь кивками, однако уже через несколько месяцев она научилась произносить целые предложения. Конечно, ей было сложно принять, что прошло так много времени, однако врачи указывают на отличный прогресс в восстановлении. Пегги верит, что её дочь однажды сможет ходить и будет проводить как можно больше времени с детьми.