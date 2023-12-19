Москвичам назвали 5 фатальных шагов при встрече с зачастившими в столицу дикими кабанами

Случаи появления диких кабанов в Москве участились в связи с расширением границ столицы и привлекательными для зверей помойками, на которых они любят полакомиться, рассказал ветеринар Михаил Шеляков, комментируя видео с незваными гостями в городе и области. Он предупредил, что безобидные на первый взгляд животные могут нести серьёзную опасность, поэтому при встрече с ними стоит соблюдать несколько важных правил.

"Они без страха заходят в город из-за того, что люди пытаются их приручить, подкормить, поэтому большой опасности кабаны для человека не представляют. Тем не менее заискивать с ними или пытаться поймать, чтобы сфотографировать, не стоит", — рекомендовал ветврач в беседе с NEWS.ru.

Дикие кабаны в Мытищах. Видео © t.me / KotNaMirotvorze

Это сильное животное, которое может разглядеть в человеке опасность для себя или детёнышей. В таком случае, по словам эксперта, можно нарваться на серьёзные последствия. Ветеринар добавил, что москвичам при встрече с кабаном в городе не стоит делать резких движений, издавать громкие звуки или пытаться подойти к зверю ближе.