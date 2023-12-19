В Новосибирске случайный прохожий нашёл упавшую в яму девочку с отмороженными конечностями

В Новосибирске школьница упала в яму рядом с жилыми домами и не смогла самостоятельно выбраться. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале "Инцидент Новосибирск".

Спасение школьницы из ямы в Новосибирске. Обложка © t.me / Инцидент Новосибирск

По информации канала, инцидент произошёл накануне, 18 декабря. Ребёнок лежал в яме в 20-градусный мороз, в результате чего получил обморожение пальцев рук и ног. Выбраться из ямы школьнице помог очевидец, после чего на место вызвали скорую, которая госпитализировала девочку в больницу.

В пресс-службе Прокуратуры по Новосибирской области сообщили, что по факту инцидента организована проверка.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства образования ямы, ответственные за содержание территории лица. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", — говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале "АСТ-54 Black" появилась информация, что жизни девочки ничего не угрожает. Она находится дома с родителями.