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Опубликовано 19 декабря 2023, 14:57

Украинский генерал вывалил землякам правду о ситуации на Харьковском направлении

Генерал ВСУ Сырский заявил, что РФ имеет преимущество на Харьковском направлении

На Харьковском направлении складывается сложная ситуация, ВС России имеют преимущество в живой силе и технике. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Не прекращаются ежедневные штурмовые действия… в районе Синьковки [Харьковской области]. Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества [ВС РФ] как в вооружении, так и в количестве личного состава", — пояснил он в своём телеграм-канале.

А на Купянском, Краснолиманском и Артёмовском направлениях, признался военачальник, ВСУ "держат оборону".

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Тем временем нехватка боеприпасов вынуждает ВСУ переходить на лопаты. Как признался в разговоре с агентством Associated Press командир 59-й бригады украинской армии, если у них кончатся патроны, то он прикажет бойцам идти в атаку с лопатами.

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Getty Images / Andre Alves

Матвей Константинов
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