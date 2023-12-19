На Харьковском направлении складывается сложная ситуация, ВС России имеют преимущество в живой силе и технике. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Не прекращаются ежедневные штурмовые действия… в районе Синьковки [Харьковской области]. Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества [ВС РФ] как в вооружении, так и в количестве личного состава", — пояснил он в своём телеграм-канале.

А на Купянском, Краснолиманском и Артёмовском направлениях, признался военачальник, ВСУ "держат оборону".