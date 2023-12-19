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19 декабря, 15:10

Россиянам рассказали, чего ждать от цен на красную икру после Нового года

Глава Рыбного союза Панин: Красная икра в РФ подешевеет после Нового года

Объём производства красной икры в России вырос более чем вдвое из-за рекордного вылова лососевых рыб, однако значительного снижения цен в сравнении с прошлым годом пока что не видно. Существенное снижение стоимости на эту продукцию начнётся после Нового года и продолжится к Масленице, уверен глава Рыбного союза Александр Панин.

"Уверен, что к Масленице икра будет более доступна, но при этом можно будет выбрать приемлемую по качеству", рассказал он журналистам.

Согласно прогнозам аналитического центра Рыбного союза, объём производства икры лососевых на фоне высокого вылова вырастет в 2,5 раза — до 25 тысяч тонн — по итогам 2023 года. К сегодняшнему дню производство уже достигло 23 тысяч тонн. При этом вылов и нехватка производственных мощностей может привести к тому, что выработанная икра может быть неоднородной по своему качеству. Такое, по словам Панина, случается в каждом удачном на вылов рыбы году — запаса, который планировался при проектировке производственных мощностей, иногда не хватает, и рыбаки в погоне за реализацией всего объёма начинают снижать качество производимой продукции: и рыбы, и икры.

"Не самая качественная икра имеет тенденцию быстрее окисляться, бродить, а это будет давить на трейдеров и продавцов с тем, чтобы как можно быстрее реализовать эти объёмы, что, в свою очередь, будет оказывать давление на цену [к Масленице]", — уточнил глава Рыбного союза.

Зато на новогодних столах будет самая лучшая икра, считает Панин, — продавцы будут стараться пустить в ход самый качественный свой товар к празднику. Цены на икру в опте и рознице пока не очень значительно отличаются от показателей прошлого года — от 2,5 тысячи рублей за килограмм, в розницу серьёзно дороже.

"Но объективных предпосылок для роста цен на икру нет. Считаю, что после Нового года будет корректировка в сторону снижения как раз под давлением фактора большого количества икры", подытожил Панин.

Чем заменить красную икру на новогоднем столе, чтобы было и дешевле, и полезнее, — советы врача

Чем заменить красную икру на новогоднем столе, чтобы было и дешевле, и полезнее, — советы врача

Ранее Лайф сообщал о том, что цена на красную икру снизилась до минимума с начала года. По крайней мере, так утверждает Росстат. Если в начале 2023 года, в январе, цена на деликатес впервые превысила шесть тысяч, достигнув 6125 рублей, то с августа стоимость перешла к снижению, которое продолжается до сих пор.

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Freepik

Юрий Лысенко
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