Россиянам рассказали, чего ждать от цен на красную икру после Нового года

Объём производства красной икры в России вырос более чем вдвое из-за рекордного вылова лососевых рыб, однако значительного снижения цен в сравнении с прошлым годом пока что не видно. Существенное снижение стоимости на эту продукцию начнётся после Нового года и продолжится к Масленице, уверен глава Рыбного союза Александр Панин.

"Уверен, что к Масленице икра будет более доступна, но при этом можно будет выбрать приемлемую по качеству", — рассказал он журналистам.

Согласно прогнозам аналитического центра Рыбного союза, объём производства икры лососевых на фоне высокого вылова вырастет в 2,5 раза — до 25 тысяч тонн — по итогам 2023 года. К сегодняшнему дню производство уже достигло 23 тысяч тонн. При этом вылов и нехватка производственных мощностей может привести к тому, что выработанная икра может быть неоднородной по своему качеству. Такое, по словам Панина, случается в каждом удачном на вылов рыбы году — запаса, который планировался при проектировке производственных мощностей, иногда не хватает, и рыбаки в погоне за реализацией всего объёма начинают снижать качество производимой продукции: и рыбы, и икры.

"Не самая качественная икра имеет тенденцию быстрее окисляться, бродить, а это будет давить на трейдеров и продавцов с тем, чтобы как можно быстрее реализовать эти объёмы, что, в свою очередь, будет оказывать давление на цену [к Масленице]", — уточнил глава Рыбного союза.

Зато на новогодних столах будет самая лучшая икра, считает Панин, — продавцы будут стараться пустить в ход самый качественный свой товар к празднику. Цены на икру в опте и рознице пока не очень значительно отличаются от показателей прошлого года — от 2,5 тысячи рублей за килограмм, в розницу серьёзно дороже.

"Но объективных предпосылок для роста цен на икру нет. Считаю, что после Нового года будет корректировка в сторону снижения как раз под давлением фактора большого количества икры", — подытожил Панин.