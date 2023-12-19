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19 декабря, 15:18

Первый в России беспилотный паром вышел в рейс из Петербурга в Калининград

Беспилотный паром "Генерал Черняховский" запустили на линии с Калининградом

На линию Усть-Луга – Калининград вышел экопаром "Генерал Черняховский", который совершит полностью беспилотный рейс. Церемония запуска состоялась в рамках Международного форума "Цифровая транспортация".

"Сегодня мы запускаем в первый автономный рейс морской паром "Генерал Черняховский". Отмечу, что это не тестовый запуск. Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы", — сказал в ходе запуска первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Выступая в видеоформате, он также отметил, что благодаря реализации проекта наша страна является одним из мировых лидеров в разработке и применении автономного судовождения. Также в мероприятии приняли участие замминистра транспорта Александр Пошивай и президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

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А ранее стало известно, что для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна будут использовать цифровые навигационные знаки, они доступны в том числе в удалённых местах.

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ТАСС / Ладислав Карпов

Николь Вербер
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