Путин: Мы не можем бросать раненых на произвол судьбы, как временщики на Украине

Президент России Владимир Путин во время посещения Национального центра управления обороной осмотрел современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и защитных средств. Его сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Мы не можем вести себя как эти временщики на Украине, которые оставляют раненых на произвол судьбы. Бросают их там, за своих людей не считают", — сказал Путин, осматривая прицеп с фиксацией для перевозки получивших ранения бойцов.