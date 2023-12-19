Путин: Мы не можем бросать раненых на произвол судьбы, как временщики на Украине
Президент России Владимир Путин во время посещения Национального центра управления обороной осмотрел современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и защитных средств. Его сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Путин, Шойгу и Герасимов в Национальном центре управления обороной. Видео © LIFE
"Мы не можем вести себя как эти временщики на Украине, которые оставляют раненых на произвол судьбы. Бросают их там, за своих людей не считают", — сказал Путин, осматривая прицеп с фиксацией для перевозки получивших ранения бойцов.
Ранее Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны выразил особые слова благодарности всем участникам спецоперации и объявил минуту молчания по погибшим героям. Президент признал, что 2023-й был для наших вооружённых сил напряжённым.
LIFE