Путин: Мы все пойдём до конца, защищая интересы Родины

Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с участниками специальной военной операции, которым сегодня вручил медали "Золотая Звезда" Героя России. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Глава государства признался, что считает наградой возможность работать на Родину, пообещал, что пойдёт до конца, защищая интересы страны. При этом российский лидер не сомневается, что такого же мнения придерживаются и его собеседники.

Путин признался, что считает наградой возможность работать на Родину, пообещал, что пойдёт до конца, защищая интересы страны. Видео © LIFE

"Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны Родины для каждого из нас. Мы все с вами, и я в том числе, — все пойдём до конца, защищая интересы страны", — подчеркнул российский лидер.