Путин: Мы все пойдём до конца, защищая интересы Родины
Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с участниками специальной военной операции, которым сегодня вручил медали "Золотая Звезда" Героя России. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Глава государства признался, что считает наградой возможность работать на Родину, пообещал, что пойдёт до конца, защищая интересы страны. При этом российский лидер не сомневается, что такого же мнения придерживаются и его собеседники.
Путин признался, что считает наградой возможность работать на Родину, пообещал, что пойдёт до конца, защищая интересы страны. Видео © LIFE
"Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны Родины для каждого из нас. Мы все с вами, и я в том числе, — все пойдём до конца, защищая интересы страны", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что Владимир Путин после коллегии Минобороны вручил медали "Золотая Звезда" Героя России девяти участникам боевых действий на Украине. Как рассказал на церемонии награждения сам президент, все награждённые в ходе СВО сражались на передовой, на самых сложных её участках. Российский лидер поблагодарил военнослужащих за храбрость и силу духа и заверил, что ими гордится и в них верит вся страна.
LIFE