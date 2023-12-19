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19 декабря, 16:41

Россиянам рассказали, в какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024-м

Юрист Кофанов заявил, что выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре

Отпуск выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, заявил "Москве 24" юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он напомнил, что отпускные выплачиваются исходя из среднего заработка, а оклад сотрудник получает только за отработанные дни.

"Из-за праздничных выходных стоимость одного рабочего дня в январе и мае для обычной системы пятидневки выше, чем, например, в июле. Поэтому брать отпуск в это время невыгодно для сотрудника", — пояснил эксперт.

Таким образом, самым выгодным периодом для отпуска будут июль и октябрь, добавил юрист.

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Напомним, с июля по сентябрь текущего года в России было зафиксировано рекордное число граждан, отправившихся в отпуск за свой счёт. Это на 4% больше, чем годом ранее.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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