Около 270 семей могут потерять дома из-за исков Администрации Геленджика

В Геленджикском районе Краснодарского края около 270 семей могут потерять свои дома из-за выставленных им администрацией судебных исков. Об этом сообщает SHOT.

Администрация Геленджикского района может снести дома 270 семей местных жителей. Видео © t.me / SHOT

"Мы находимся в тяжёлой ситуации, каждая семья может остаться бомжами", — рассказала одна из местных жительниц Анна Губанова.

Как стало известно каналу, Анна Губанова построила в родном селе дом более 12 лет назад и часть его использовала, чтобы сдавать приехавшим на отдых людям посуточно. Спустя пять лет администрация потребовала перерегистрировать недвижимость как гостевой дом из-за выхода нового закона. Анна выполнила всё, что от неё потребовали, продолжила вести свой бизнес и законопослушно уплачивала все налоги. Однако 12 сентября администрация её села запросила предоставить документы на недвижимость и подала в суд иск с требованием признать дом незаконной постройкой. В точно такой же ситуации очутилась и Анна Чарочиди, дом которой построен 30 лет назад, а ещё многие другие жители села, уже проигравшие суды за своё жильё.

В Администрации Геленджика от комментариев по телефону отказались. Суд Анны Чарочиди назначен на 22 декабря. Если она проиграет дело, то её дом могут снести, а сама она окажется на улице вместе с двумя маленькими детьми. И Губанова, и Чарочиди отправили запрос в местный СК, прокуратуру и губернатору региона.